預估臺灣逾350萬人將於未來10年內陸續退休，成為史上最大退休潮，永豐銀行今（26）日率先推出退休信託帳戶可攜服務，為使客戶更便於管理退休時所需的資產，透過「可攜式退休信託帳戶」即可將他行帳戶中的基金移轉、整併至永豐銀行，經由單一帳戶即可掌握所有基金的投資明細與資產累積狀況。

調查指出，投資所得為勞工退休後的前三大生活費用來源之一。永豐銀行表示，面對退休生活，客戶可透過長期穩健投資、資產配置等理財規劃，以保障年老資金需求；當客戶因職涯轉換等個人因素往來多家金融機構進行基金投資時，可攜式退休信託帳戶可協助客戶整併多個基金帳戶，以掌握整體資產狀況、便於管理。

永豐銀行提供最低申購金額只要新臺幣100元的「百元基金」，結合日日扣款功能，協助客戶彈性化配置資產，從小額累積未來退休資本。

永豐銀行表示，跨行轉入定時定額基金憑證至永豐可攜式退休信託帳戶，可直接將他行已投資之基金移轉至永豐銀行，永豐也提供「恢復定時定額扣款」功能，讓客戶可延續原投資報酬，持續扣款累積退休資金。