民進黨下屆總統參選人、副總統賴清德26日到新竹市參加「永續創新論壇與新竹科技界工程師學者對談」座談會，除了談及台灣未來科技產業走向之外，也提到職場性平的保障，民進黨先從黨內做起，再至立法院修改性平三法，在在都顯示維護、保障性平的決心。

賴清德今天下午在立委柯建銘、立委參選人林志潔及黨籍議員的陪同下與新竹科技、產業、學術界代表對談，他表示，在談到職場的保障時可看遠一點，最優先的就是要捍衛自己的人權，台灣已是重視人權的社會，之後才能談到性平以至於職場上的安全。

而在談人權之前不得不先談自由，要談自由不得不先談民主，要談民主不得不先談主權，因為沒有主權就沒有民主，有民主才有個人自由可言，人權價值也才能受到重視。

賴清德說，台灣第1次政黨輪替時，就開始了性平教育，之後在蔡英文總統執政下，於民進黨總召柯建銘的領軍，順利通過婚姻平權。

而民進黨黨中央之前有發生過性平遺憾的事件，他身為黨主席決不護短，秉持不必為大局為重的處理原則，因為每位同仁的人權、身體自尊安全才是最重要的，要積極面對與妥善處理性平事件，民進黨也因此修改了黨內規定，希望藉此反省檢討，建置更好的性平工作環境。

不止於此，於外，也請柯建銘領軍黨團在立法院提出性平三法的修法，建置台灣更加性別平權的社會，對女性或其它性別的人士有更完備的保障。

賴清德最後也提到，當前的國際情勢變化，不只對於台灣是項挑戰，對於全球所有國家何嘗不是，未來的10年，誰能夠擴大自身的優勢，掌握變化並從變化中走出自己的路，那個國家才能居於領先的地位。

基於此原因，他提出了國家希望工程，希望結合台灣各界力量，打造和平民主的台灣、創新繁榮的台灣、公義永續的台灣。

賴清德說，和平是燈塔，民主是指南針，用民主的指南針邁向和平的目標，經濟繁榮是1個目標，未來的階段已經不是傳統代工的方式，而是走向創新，台灣要由創新走向經濟繁榮。

而賴清德隨後也至香山區大庄一帶的信仰中心明烈宮參拜祈福，之後再到新華米粉場參訪，親自體驗米粉製作過程，親力支持在地傳統產業創生。

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