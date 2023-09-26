王子今到場為李佳歡站台。（陳俊吉攝）

李佳歡今（26日）舉辦新專輯《把所有的愛都揮霍》發片記者會，向大家分享醞釀4年的作品，10首新歌都參與創作的她，逐一講述歌曲背後的故事，更現場演唱新歌，展現歌唱實力。回想來台打拚多年、疫情期間壓力大到一度想放棄唱歌，她今受訪時一度落淚，也透露籌備專輯期間，身體突然產生變化、變得容易敏感，「對很多東西過敏，最近還對口紅過敏，買了很貴的口紅也過敏、脫皮，嘴唇腫起來像香腸，完全不敢拍照。」求助醫生後目前靠服用類固醇治療。

專輯名稱《把所有的愛都揮霍》正是她現階段對於人生的態度，「盼望著每個人都能在不同階段勇敢去愛自己所想愛的人，只要不後悔也不愧對自己，毫無保留地揮灑給最在意的人事物」；單身4年的她被追問感情事，坦言最近認識不錯的對象，男方大她1、2歲是唸書時認識的學長，目前在新加坡工作是上班族，透露「已觀察對方超過半年，還需要多點時間了解」，姊姊李佳薇則鼓勵她勇敢追愛，「把所有愛都揮霍」。

記者會上，邱勝翊（王子）特地到站台，讓李佳歡又驚又喜：「我跟王子雖然有一些共同朋友，偶爾會見到面，但我一直沒有親口跟他說過，我真的很欣賞他可以同步兼顧音樂、戲劇，甚至是主持，所以我的目標其實是能成為跟哥一樣的影視歌全方位藝人。」期許自己向前輩看齊。