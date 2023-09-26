雲碼打造台日合作的優質品牌，滿足日本、台灣及海外市場需求。10年來將「智慧型服務機器人Ayuda」及「NETCenter IT Infra網路監控管理中心」、「OMFLOW人機流程自動化引擎」引進國內優質產品前進日本市場。雲碼亦將日本IT產品引進台灣，透過每年固定參與國內智慧城市展與AIoT展兩大IT盛會，逐漸打開台灣市場，經由在地整合，服務國內產業遍及觀光娛樂、高科技、營造、醫療及國際貿易。如協助台灣橫濱八景島公司所營運水族館Xpark完成IT整合建置，雲碼也為擁有眾多POS系統與網路設備的台灣三井Outlet，提供高效IT基礎設施管理服務；亦完成台灣濱松光子學公司企業遠端桌面解決方案建置，並協助聯新國際醫院智慧病房建置等。

劉瑞隆指出，朝向全球發展是趨勢，凌群推動「台日亞新市場策略」，透過兩家母公司已經在東南亞設點多年，明年也將協助雲碼布局泰國。此外，凌群及TOKAI各持有雲碼50％股權，2022年及今年上半年分別獲利278.9萬元及43.4萬元，凌群認列一半獲利；劉瑞隆表示，雲碼有規畫在台IPO，不過，還未與日方詳細討論，因此，時間點還無法對外說明。