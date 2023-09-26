日產汽車社長兼執行長內田誠昨天宣布，2030年在歐洲地區銷售的全部新車種將是純電動車（EV）。日本媒體分析，日產似乎想透過電動車轉型擴大在歐洲市場的市占率。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，內田強調「日產的新政策是實現碳中和（carbon neutral）的關鍵」。

日產在全球銷售100萬輛以上的純電動車中有1/3在歐洲販售。

歐洲地區的電動車規定日趨嚴格，歐盟已確定到2035年全面停止銷售燃油車，但使用合成燃料（e-fuel）、氫為燃料的引擎車在2035年之後仍可販賣。而英國9月也宣布2035年禁售汽油和柴油新車。

另一方面，其他車廠像是豐田汽車，計畫在2030年前將在西歐市場銷售的新車中，提高純電動車比率至50%，計畫至2035年推出的新車全數為純電動車或燃料電池車（FCV）等零排放車輛（ZEV）。

本田汽車計畫2040年時，包含歐洲市場在內，計畫販售的新車，將全數為純電動車或燃料電池車（FCV）。