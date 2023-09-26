國際能源總署（IEA）今天表示，包括太陽能板和電動車在內等潔淨能源技術出現創紀錄成長，這意味仍有可能將全球暖化升溫幅度控制在攝氏1.5度內。

路透社報導，IEA同時也表示，從下個10年開始，全球每年必須在潔淨能源轉型方面投資近4.5兆美元，遠高於2023年預估的1.8兆美元。

今年全球氣溫創下歷史新高，平均氣溫比工業革命前高出約攝氏（下同）1.1度。

2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）設定的目標是將全球氣溫升幅控制在不超過2度，理想情況則是1.5度，以避免發生乾旱、洪水和野火頻傳等最嚴重後果。

IEA在其淨零排放路線圖（Net Zero Roadmap）更新版本中提出在本世紀中葉前實現淨零排放的願景，並表示自2021年以來，太陽能發電量和電動車銷量成長，加上這兩個領域的基礎設施計畫，皆符合目標。

不過，IEA說，我們還需要付出更多努力，在2030年前，全球再生能源發電量需增加2倍，節能基礎設施需增加1倍，熱泵銷售量和電動車使用量也需要進一步增加。

IEA也呼籲，在2030年前將能源產業的甲烷排放量減少75%，預計將花費750億美元，僅占石油和天然氣產業2022年淨收入的2%。

報告稱，IEA實現淨零排放目標，也需要公平的過渡措施、考量各國國情，並要求已開發經濟體較開發中經濟體更快實現淨零排放。

儘管今年出現極端天氣，政界人士仍將焦點放在生活成本危機和尋求連任，因應氣候問題的承諾則一直在倒退。

國際能源總署署長比羅爾（Faith Birol）表示：「鑑於當前挑戰的規模，各國政府必須將氣候與地緣政治分開討論。」