配合2023世界客家博覽會，桃園市青年事務局在台灣館旁設置「串客派對」青創市集，本月30日將舉辦「眾青迎天光—串客夜戲Party」，邀請劇團、馬戲之門、扯鈴藝術家方庭良等精彩演出，還有消費滿額抽獎活動，邀請民眾踴躍參加。

活動當日將邀請好玩劇團，帶來小朋友最喜歡的手作造型氣球互動、冒險小丑劇及雜耍表演。另馬來西亞扯鈴表演青年藝術家方庭良也將有精彩展演。「馬戲之門」則是來自新北市的傑出演藝團隊，專注於馬戲元素的實驗創作。活動壓軸「A_Root同根生」樂團，不但榮獲去年第1屆全球客家流行音樂大賽創作組冠軍，今年金曲獎更以《邊緣轉生術Holy Gazai》入圍4項大獎並榮獲最佳專輯製作人獎，主唱渾厚響亮的唱腔，更被網友封為台版愛黛兒。

除舞台演出外，當周假日活動現場還有快閃市集，將以「串客拾光」為主題，邀請各式復古選物品牌設攤。另外，「文創駐村特區」及「地方創生特區」也剛替換全新的品牌團隊進駐團隊，擁有更多元的客家文化、工藝職人、手作體驗課程、地方創生等相關品牌故事及展售。

青年局長侯佳齡指出，「串客派對」有來自不同領域的青年職人、地方創生團隊及質感品牌，開展出文創市集、地方創生策展及假日的快閃品牌。「眾青迎天光—串客戲曲Party」活動9月30日晚間6點30分熱鬧展開，「串客派對」市集則於10月15日前，於台灣館旁每日營運。