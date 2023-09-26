台南市政府與台南市議會今天聯手誓師抗蚊，不僅市長黃偉哲率副市長趙卿惠及各局處首長出席，議長邱莉莉、副議長林志展也偕不分黨派多位市議員，共同宣示攜手對抗登革熱的決心，並感謝宗廟、公會、社團支援防疫物資。議長邱莉莉還說，防蚊貼片的效用好，需求高，市議會將募集5萬片，歡迎各界共襄盛舉。

黃偉哲指出，面對登革熱疫情，中央、國軍、市府及市議會為消滅蚊子共同努力；經統計，上周登革熱確診個案數已經比上上周減少，但確診人數能否一路下降？仍需大家做好孳清工作。

黃偉哲也感謝參與防疫的所有人員，並強調，台南剛走出新冠肺炎疫情，就又碰到登革熱疫情，除感謝各界團結一致，給予市府最大的支持，他更深深一鞠躬，感謝所有防疫人員堅守崗位。

邱莉莉則強調，防疫視同作戰，不分黨派色彩，政府的資源有限，但民間資源無限，目前防蚊貼片的效果好，需求大，市議會正在募集防蚊貼片，目標是5萬片。

鑑於中秋連假將至，民眾喜歡到戶外烤肉，與家人團聚共度佳節，市府也提醒，登革熱病媒蚊埃及斑蚊的吸血高峰時間為上午9點至10點、下午4點至5點；其中，下午的高峰時段，剛好與市民烤肉的時間重疊，提醒務必加強自身防蚊措施，建議可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經衛福部認可有效成分的防蚊藥劑，減少被病媒蚊叮咬進而感染登革熱的風險。

另外，烤肉後也要將廢棄物妥善分類處理，像杯、碗、塑膠盒、空瓶、烤肉架等可能形成積水的容器，切勿隨手丟棄，避免雨後積水形成病媒蚊孳生源，提高社區登革熱疫情蔓延擴散風險。