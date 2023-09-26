台茂購物中心周年慶將在28日至10月23日登場，並特別為了連假舉辦一系列有趣活動。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶陸續登場，大葉高島屋今（26日）舉行記者會宣布自10月5日至24日展開為期20天的周年慶活動，今也是「旭集和食集錦」北部最大分店開幕，周年慶業績目標8億元，有望較去年成長3成；台茂購物中心則預計28日登場，為期26天；老虎城23日已先開跑，雖碰上補班補課，不過買氣仍然旺，業者透露：「這兩天兌換業績比去年成長了1成5左右。」

老虎城周年慶提前開跑，不受補班補課影響，買氣比年更旺。（老虎城提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋5樓旭集和食集錦占地500坪，是北部最大分店。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋周年慶將於10月5日至10月24日展開，祭出全館下殺5折起、滿千送百點數回饋以及天天滿額來店禮，禮品包括iRobot掃地機器人等，周年慶首6日天天抽價值破7萬的Gogoro與MUJI聯名電動車Gogoro VIVA MIX Me。今年大葉高島屋砸至少13億進行改裝，預計3年內回本，包含美妝保養、流行時尚品牌、高爾夫球服飾、人氣餐飲等，其中近6成是天母獨家櫃位，餐飲數占比提升至33％，主打餐廳包括連4年米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳，以及占地500坪的旭集和食集錦等。

不只強化餐飲戰力，風靡日本時尚人士的英國設計師複合品牌「Margaret Howell」、英國頂級護膚精品「OPATRA」、日本知名連鎖咖啡選物店「咖樂迪咖啡農場」等品牌，也趕在周年慶前陸續登場。美妝保養品一直是百貨周慶兵家必爭之地，大葉高島屋特別規劃三波段化妝品區APP卡友滿額贈活動，以及獨家限定組合優惠，來吸引VIP大戶，像是單筆滿5萬5千元於首6日贈1千1百元券、11日至16日期間消費指定頂級保養品達門檻共送1千元券，週慶期間刷大葉高島屋聯名卡滿5萬元加贈1千元券，還可享滿千送百點數回饋，預估今年可望成長至少3成，所有商品與優惠皆為限量供應。

10月11日至24日可享限量兌點好禮，有Estée Lauder雅詩蘭黛年輕無敵膠原晚霜5ml、LANCÔME蘭蔻超緊顏白金淡斑霜15ml、黛珂AQ微光塑顏＃301氣墊粉霜、Fées法緻手足修護霜20ml、L'ERBOLARIO蕾莉歐口氣清新組、日藥本舖KIRAGURIN牙刷、大葉漢品漢方菁萃茶飲，卡友只需花100點（價值25元）即可兌換價值69元至1230元不等的精美好禮。大葉高島屋預期今年周年慶業績目標8億元較去年成長3成，期望達成全年55億元年成長26％，重返全盛時期榮景。

台茂是桃竹苗地區搶先在9月底開打周年慶的商場，28日到10月23日為期26天登場，推出「周年慶鈔殺回饋最高16％」，會員可享全館滿千送百，以及專區滿千送百、專屬超值點數兌換以及各品牌都推出折扣活動與台茂獨家優惠。時髦新店主推「S’AIME 東京企劃」款式多樣，滿足所有女孩喜歡的包包、「TONGER」質感女裝；及「SUPER GOLF」複合店增加Taylormade、Descente等潮流高爾夫球服飾品牌。

質感生活類別則有3C周邊商品的「羅技Logitech」及手機周邊商品「TOYSELECT」；柚木家具第一品牌「詩肯柚木」、生活家電「飛利浦」推出生活智慧綠能新品等；還有隨時可以體驗頂級咖啡的「雀巢NESPRESSO」提供咖啡機及膠囊咖啡組合。

健康生活類別有即將在12月開幕「World Gym世界健身俱樂部」六星級健身房，超過600坪的多元健身空間及專業教練服務。另外，本周迎接中秋連假，特別推月光扯鈴達人秀及月光派對；雙十連假加碼推最受歡迎的煙火秀、野餐、市集還有超人力霸王見面會。周年慶業績有望較去年成長至少12％。

老虎城則在即日起至10月10日，館內消費累計滿3000送300，外出穿搭耍潮，可選1樓TIMBERLAND購物，26日前有8折好康以及滿8000現抵800、滿6600送限量購物袋、滿18800送品牌胖胖行李箱；2樓輕奢品牌TANI滿3500現抵200等；另外，寢具、鍋具也有聯合特賣活動，包括男女款多袋褲、潮流縮腳褲、小直筒390元起、台灣製羊毛被特價888元；凡購買COTD烤盤加499即可獲得矽膠燒烤刷＋矽膠食物夾＋矽膠鍋鏟。