全台唯一鐵路媽祖「朝元宮」興建主委兼鐵路媽祖慈善會理事長徐少東，以朝元宮鐵路媽祖廟信眾之名捐助20萬元，提供救災罹難警消家屬法事庫錢等，鐵路媽祖更願意坐鎮協助後續法會、超度。（朝元宮提供）

朝元宮興建主委兼鐵路媽祖慈善會理事長徐少東（左），特邀日本企業友人D A V l D- K A社長（右），以朝元宮鐵路媽祖廟信眾之名捐助新台幣20萬元，提供救災罹難警消家屬法事庫錢等。（朝元宮提供）

屏東明揚國際惡火，造成慘重死傷。全台唯一鐵路媽祖「朝元宮」興建主委兼鐵路媽祖慈善會理事長徐少東，特邀日本企業友人-財團法人東洋科技聯盟最高顧問DAVID- KA社長，以朝元宮鐵路媽祖廟信眾之名捐助20萬元，提供救災罹難警消家屬法事庫錢等，鐵路媽祖更願意坐鎮協助後續法會、超度。

廟方指出，鐵路媽祖將透過高雄市消防局引薦屏東消防局窗口，直接將善款送到因救災而罹難的警消家屬手上，並全力協助後續法事，讓這4位英勇殉職的消防弟兄能安心走完最後這一段路。

身為軍人子弟的徐少東指出，想起新北市長侯友宜所比喻的空軍軍人的一段話：「我們必須去，但不一定回來」。這也讓他憶起年初過世的先父，當年莫名的戰爭讓當時只是懵懂少年的父親，歷經戰爭顛沛流離，最後只能告別父母、家鄉來到台灣落葉歸根。

徐少東強調，此次4位消防弟兄捨身救民的精神，以及家屬們犧牲奉獻的大愛精神，正是本廟聖母慈悲濟世的本質，也是這個社會需要的態度。因此和換帖兄弟日本財團法人東洋科技聯盟最高顧問DAVID- KA先生，共同捐款20萬元，希望對此次因公殉職的家屬表示慰問之意，4位消防弟兄捨身為民、盡忠職守，堪比武聖岳飛精神，令人敬重。