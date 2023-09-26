農業專家「Linbay好油」林裕紘屢因進口蛋問題槓上中央，22日自曝遭何姓男子傳私訊威脅他和家人生命安全，甚至知道其住址，引發討論。媒體人黃揚明今(26日)透露，林裕紘的Email近日遭人盜用，寄信到總統府、地檢署、法務部等機關宣稱「已放置炸彈」，林在收到確認信件時，才知道自己被網軍惡搞。黃也痛批，「這就是得罪朝廷的後果？」

黃揚明今在臉書表示，他去關心林裕紘，收到林傳來幾張Email截圖，「有不肖人士冒用他的電子郵件信箱，寄信到總統府、好幾個地檢署、法務部等機關，宣稱已放炸彈等內容。幸好這些陳情信箱都有EMAIL確認機制，所以他收到了這些機關的確認回函，才知道這些網軍在惡搞他。」

黃揚明也提到，附上槍彈、刀械照片的恐嚇信件還是在持續寄發，「難道，這就是得罪朝廷的後果？」

據黃揚明貼出的截圖，疑似網軍的盜用者使用林裕紘的Email向總統府、高雄地檢署首長信箱寄出電子郵件，內文寫道「我在總統府裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」、「高雄機場放了炸彈，兩小時后會爆炸」。而寄信到總統府、地檢署首長陳情信箱時，需要在電子郵件信箱中收確認回函、完全確認程序才會正式寄出，林裕紘也才發現有不肖人士盜用他的電子郵件寄送恐嚇信件。