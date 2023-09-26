YouTuber奎丁(Zamy、王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有74.2萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主。近日她更新社群，曬出一組穿搭照，上半身的Bratop露出豐滿酥胸，奎丁也笑稱：「這件Bratop太猛，本來想當個帥女生，不小心又大辣了」。

奎丁今（26日）在Instagram上傳一組穿搭照：「這件Bratop太猛」，她笑稱「本來想當個帥女生，不小心又大辣了」，照片中奎丁戴著鴨舌帽，從頭到腳除了手上的包都是黑色系，她上半身穿的Bratop中間開縫剪裁，大方露出火辣北半球，街拍風格帥氣中又帶些性感，貼文發布後獲得1.4萬人按讚，人數還在持續增長，大批粉絲留言：「我直接叫老婆！」、「美炸了！」、「我不行了丁姐」、「哦哦哦今天很猛」、「女神太美了」、「有喔有喔，越來越有自信了，期待人魚線的到來」、「這系列也太好看！」、「又帥又辣」、「為什麼我看這些照片看了一個下午」、「這應該不是隨便人都駕馭的了的」、「這側面太美了」、「這也太頂太辣」，連網紅77老大也讚「妳超帥！」

奎丁除了拍片，她也嘗試發單曲，4月推出新歌〈自打嘴巴〉，不只是歌手也參與作詞、導演，將自己的心路歷程唱出，MV創下10萬觀看次數，好人緣的她找來飲料、瑪麗亞、阿鑫、陳南西、蕭芷渲、傑恩JN、蔡哥、那個女生Kiki、萬家麟、Lucy、美麗本人、賈皓鈞、Max等人拍攝，詮釋對愛情的看法。