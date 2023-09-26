新北市議會今（26）日開議，民進黨團總召鄭宇恩提案要求新北市長侯友宜到議會報告，國民黨團要求開會表決通過議程，民進黨議員不滿退場，藍綠雙方唇槍舌戰，留在議事廳的民眾黨議員陳世軒說，他離開無法改變結果，藍綠就是五十步笑百步，民進黨議員反嗆，「陳世軒你先藍白合」。

眼看藍綠議員雙方吵翻天，議長蔣根煌裁示黨團協商，仍沒有結果，國民黨議員周勝考要求先確認議程，民進黨憤而退席轉身離開議事廳，表達抗議，國民黨人數優勢，加上在場的陳世軒，開會人數過半、已達34人，鄭宇恩提案遭到否決，明將由代理市長劉和然到議會進行施政報告。

民進黨議員不斷在場外大罵，「陳世軒你藍白合，你選擇支持侯友宜、柯文哲支持侯友宜」，陳世軒回說，侯友宜請假沒進來議會施政報告，沒辦法接受總質詢、總預算說明也沒辦法，而賴清德的副總統是虛位，可以趴趴走，全民也無法接受，領著副總統薪水還是用行政資源在全台作選舉動作，藍綠就是五十步笑百步。

陳世軒提到，2019年時任台北市長的柯文哲也是面對一樣狀況，天人交戰，但柯選擇對台北市民負責，留在台北市。今天侯團隊為他作出這樣決定，國民黨也是很笨，「他們（指民進黨）挖洞你們（指國民黨）就跳」，選在周一請假，媒體焦點關注屏東大火，擺明給人家罵。

陳世軒表示，過去高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫做完施政報告才離開，侯友宜現在連施政報告都不進來議會，史無前例，新北市政府編列2千多億預算，侯有必要講清楚、未來願景是什麼，新北市民也是侯要爭取總統大選的選票，準備好進來議會面對議員質詢，把話講清楚，選擇不進來讓人覺得在逃避，違背市民期待。

陳世軒還酸說，前陣子他監督質詢侯友宜，民進黨拍手叫好說「我是好兄弟」，今天他選擇留下來講出最客觀的話，退場有什麼意義，這是不可逆的結果，新北市民看在眼裡。蔣根煌接著宣布散會，民進黨議員仍群起回嗆，「柯文哲挺侯友宜」，最後藍綠議員舉牌互嗆，場面混亂。