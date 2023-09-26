杭州亞運主辦國大陸為了盡可能留下金牌精銳進出，其中女子網球就派出王欣瑜、朱琳、楊釗煊、鄭欽文等職業好手，不過在女雙運氣不佳，上屆和亞運和徐一幡聯手打下網球女雙金牌的楊釗煊，在本屆亞運網球女雙第2輪受傷，坐著輪椅含淚退場，確定無緣連霸金牌，加上日前另一組女雙朱琳／鄭欽文首輪出局，讓地主大陸在網球女雙的奪金希望提前夢碎。

楊釗煊在2018年雅加達亞運和隊友徐一幡聯手在網球女雙奪金，本屆在團隊戰力及評估奪牌機會等考量下，改和今年法國公開賽女雙冠軍王欣瑜搭配女雙，位居杭州亞運網球女雙頭號種子，肩負奪金重任，而首輪輪空的楊釗煊／王欣瑜，26日第2輪迎戰韓國鄭寶映／白多娟出現意外，首盤雙方歷經「互破大戰」、大陸組合5比3領先時，第9局楊釗煊受傷倒地並痛到哭喊，場邊大會醫療人員緊急檢查，大陸組合只能無奈退賽，楊釗煊坐著輪椅含淚離場，送韓國非種子組合晉級8強。

本屆亞運網球女雙大陸隊運氣較差，在楊釗煊受傷退賽前，另一組女雙組合朱琳／鄭欽文首輪遭大會第7種子、日本組合小堀桃子／清水綾乃直落二淘汰，賽後也被大陸媒體批評「朱鄭配」這組女雙「不搭」，因為除了朱琳、鄭欽文需要單、雙打兼顧，單打實力不錯的兩人因為練得少，默契和雙打技術配合不多，單靠個人能力去硬拚也不見得絕對吃香，也被檢討需要反思為何強行將朱琳和鄭欽文搭配女雙。