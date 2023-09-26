苗栗農工輔導處老師黃儀婷昨天獲頒師鐸獎。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗農工老師黃儀婷，從森林科轉任輔導老師，擔任教職22年來輔導學生走出困境，經常利用假日、寒暑假無私輔導學生走回正軌，其付出備受肯定，讓她榮獲教育部師鐸獎殊榮，校方26日邀請黃儀婷分享喜悅，黃儀婷則希望持續幫助更多學生。

有教育界奧斯卡金像獎的教育部師鐸獎頒獎典禮，昨日(25)在陽明山中山樓隆重舉行，由總統蔡英文親自頒發獎座和獎牌，恭喜來自全國各級學校，經過數輪嚴格審查與實地訪談後脫穎而出的師鐸獎得主。

苗栗農工輔導處老師黃儀婷，是苗栗公館鄉出磺坑山區，苗栗農工森林科是其母校，她畢業於屏東科技大學二技後取得教師資格，返回母校森林科服務，期間不忘進修，再赴政治大學修習輔導學分，轉任輔導老師後又取得台灣師範大學碩士學位，在教育界服務22年帶領學生走出困境。

黃儀婷表示，走上教育這條路，她心中充滿對自我的期許與感動，因為是技職出身又是母校畢業，更懂得孩子的需要，她不在乎贏得多少人肯定，而是在意能幫助多少弱勢的孩子。

她也分享，首次擔任導師時老師，發現有個家裡窮困、個性內向的孩子，時常藉故請假，於是開始與學生「午餐約會」，耐心陪伴讓不願開口的學生打破沉默，也發現孩子的潛能，培訓他參加全國農科技藝競賽，並拿到金手獎，進而保送進入中興大學森林系就讀。

幾年後，該名學生以全國教甄第1名回到母校任教成為黃儀婷同事，並靠著教育翻轉未來的孩子，最後卻在37歲時罹癌與世長辭。黃儀婷說，身為他的導師，有著難以言喻的遺憾，這是她教育生涯中難以抹滅的痛楚。

推薦她參與師鐸獎競逐的苗農校長謝世宗則說，儀婷老師永遠保持強烈的責任心和使命感，常不辭辛勞辦理許多大學校系宣導活動，參加學生已達2萬多人次，貢獻卓著。

另外，儀婷老師積極辦理教師增能、慈孝家庭及孝行楷模等業務，影響深遠，是學校優良教師典範，能獲此殊榮，實至名歸。教務主任林孟郁，則十分佩服儀婷老師以學姊身分輔導許多逃學、行為偏差和弱勢學生，使他們重新找到生命的意義和生活動力，是人師和經師的完美化身。

儀婷老師從森林科轉任輔導老師，她說因此服務了更多學生，並且以森林生態的知能，體認到每個學生就像樹木一樣，各有其獨特性，她輔導學生的心法就是以同理心平等看待，並且透過各種辦法和資源協助受到傷害的小苗重新站起，並且活出自己的特色來。

學務主任林俊德認為，儀婷老師除了承辦教育部學生輔導諮商中心，但關心的不僅僅是學生，更包括下班後及假日同事情緒陪伴及家庭親子衝突等，都是她關注和服務的對象，也時常遇到許多學生狀況，如自傷、憂鬱、家庭因素困惱的學生，她都會適時予以關懷並追蹤個案狀況。

黃儀婷表示，之所以進入校園，一定是上天對她最好的安排，任何金錢，除以365天，每天都變得很便宜；而任何的小努力，乘上365天，就會變得很多。她感謝教育部，能讓一位偏鄉出身的技職學生，有機會散發教育的光與熱，有機會現身說法，她以苗栗農工為榮，並將此「師鐸玉振」獎項，獻給母校。

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