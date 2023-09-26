（18：00更新）中秋佳節將近，許多人都會準備各種禮盒聊表心意。一位男子近日在屏東的不二家潮州分店買了月餅禮盒送給親友與客戶，事後發現蛋黃酥嚴重發霉，男子馬上致電店家，沒想到對方要他拿發霉的蛋黃酥、發票到店面換新，連不二家中華總店也只提出發霉換新的方案，直到男子揚言找衛生局、消保官後，中華總店才態度惡劣的改口說要全額退款，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他在9月23日於潮州分店買了月餅禮盒送給客戶與親朋好友，卻在25日開始收到蛋黃酥發霉的消息，他馬上致電潮州分店反映，對方卻只要他拿發霉的蛋黃酥和發票到門市換新，「本人覺得都已經送出去的禮盒，還要去把發霉的拿回來，但剩下沒發霉的誰敢再嘗試？」

原PO後來接獲潮州門市的主管來電，處理方式卻還是只能換新、不能退錢，讓買了禮盒送給客戶的他覺得超傻眼，最後潮州門市提議可持發票到店面更換等值商品，「本人就想問到底是誰會一次買5680元的蛋糕或者餐點？」；原PO改致電中華總店後，處理方式還是一樣的發霉換新，直到他揚言要找衛生局、消保官後，中華總店才態度惡劣的說可以持發票到潮州分店全額退費，「處理方式讓人感覺有夠差勁的」，且4次通話中店家都沒道歉。

對此，許多網友紛紛回應，「這種態度就讓它們紅吧」、「感謝您的犧牲，這家列為黑名單，再有名都沒用，以後絕對不會考慮買它家的東西」、「投訴衛生局吧！好心當個揭露者」、「為了大家好，還是通報衛生局」。目前屏東衛生局已派員到場進行稽查，後續將依相關規定進行處理，不二家則說明，已同意讓消費者全額退費。

屏東不二家潮州分店於今日16時40分在臉書粉專公開道歉，「非常抱歉，本是中秋佳節收送親朋好友間祝福傳遞的媒介，卻造成這樣的困擾，深感抱歉！」，潮州分店分析，今年夏天屏東特別濕熱又多雨，食物的存放條件更需特別留意，尤其是含糖量較低的產品保存條件會更加嚴苛，「我們也會針對這個問題查明發霉原因進而改善，也在第一時間就已經全面下架，感謝您的理解與支持，造成各位消費者的困擾十分抱歉！」