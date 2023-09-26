今（2023）年中秋連假有3天，不少人開始規劃假期行程，不過除了和家人團圓烤肉、吃月餅之外，也有不少禁忌須遵守。清水孟國際塔羅小孟老師列出中秋10大禁忌，特別提醒流產、身體虛弱者不宜賞月，因為月圓屬陰，容易傳遞陰氣；此外，古人將女子額頭視為女性的元神宮，露出額頭能得到月神加持，讓桃花朵朵開。

▍不要逗兔子

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天的時候也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔，人間的兔子會有所感應並傳遞給月宮的兔子。

▍男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載，中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶』。」因此男生若拜月亮容易身體不適，或者受月球引力影響，睡眠品質較差。

▍不宜到海邊與河邊

中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨恐會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜前往海邊或河邊戲水。

▍女生不宜拜灶

《燕京歲時記》記載「男不拜月，女不祭灶」，是因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰，女不拜陽，以免沖煞。

▍流產或身體虛弱者不宜賞月

因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。

▍不要用手指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接將手指著月亮，以免對神明不敬。

▍吃月餅和水果忌不圓

在古代月餅與月圓都代表團圓、一家和諧，因此中秋節若吃有稜有角的餅，比較容易發生口角衝突，也有不吉利的象徵；祭祀時也要儘量挑選圓的水果，代表一切圓滿。

▍女性忌頭髮遮額頭

古人把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持，讓你桃花滿滿。

▍賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

中秋月圓為陰日，因此不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

▍避免夜間游泳

夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此晚上不宜到戶外游泳，避免對月神不敬。