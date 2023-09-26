台北市政府觀光傳播局長陳淑慧日前遭「降級」調職為參事，是市長蔣萬安上任後，首位遭到調職的局處首長。外傳陳淑慧局長一職遭拔，是因為市府研考會在進行員工滿意度調查時，陳淑慧的滿意度分數太低，因而成為壓垮駱駝的最後一根稻草。對此研考會則表示，員工滿意度調查仍在資料整理階段，分數太低之內容並非來自市府的調查資料。

台北市政府20日晚間宣布，觀傳局長陳淑慧轉任參事，原局長一職由副秘書長王秋冬兼任。市府人士指出，陳淑慧局長轉任參事之後，將持續借重其經驗與長才，從市府層級提供觀光旅遊與行銷的觀點，協助局處進行觀光行銷的整合與協作，整體帶動台北市的觀光環境與市政發展。

陳淑慧接受訪問時表示，她認為職務調動僅是一個團隊在不同階段做不同的事，並且是過程中的正常分工，「我們就是一個台北的團隊，大家分工做事，下個步驟可以做什麼事，就繼續做什麼事。」陳淑慧說，自己心情並未受到影響，任何部門都有各自的工作與任務，北市府本來就是一個服務部門，公務員就是最大的服務業，不管在哪個部門，就是盡最大能力做自己該做的事。

不過據傳，陳淑慧局長一職之所以遭拔，是因為市府研考會在進行員工滿意度調查時，首長的滿意度分數過低，因而成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

對此研考會也發表聲明，表示今年度的員工滿意度調查目前無任何統計結果，尚於資料整理階段。因此，關於外傳員工滿意度分數太低之內容，非來自本府員工滿意度調查資料。

研考會表示，2023年員工滿意度調查於8月28日至9月8日進行網路問卷調查，調查結果簽陳市長核定後，整體報告預計於11月底前對外公開，惟員工對其機關首長的評分僅供首長個人參考，並不會對外公布。本府後續將針對共通性意見召開府級討論會，以協助各機關改善市府同仁的工作環境，確保市府同仁能在更好的條件下工作。