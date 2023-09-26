墨西哥當局今天表示，豪雨使一條山間溪流暴漲，滾滾泥水沖走村民，造成至少8人死亡，2人失蹤。
據報導，一些受害者的遺體是在西部哈里斯科（Jalisco）奧特蘭（Autlan）附近失蹤地點下游數英里處發現。
哈里斯科民防部門今晚在聲明中表示：「目前已通報有8人死亡，仍在搜尋另外2人。」
民防官員告訴法新社，森林砍伐和今年稍早的火災對林區造成嚴重破壞，可能因此導致暴洪。
墨西哥當局今天表示，豪雨使一條山間溪流暴漲，滾滾泥水沖走村民，造成至少8人死亡，2人失蹤。
據報導，一些受害者的遺體是在西部哈里斯科（Jalisco）奧特蘭（Autlan）附近失蹤地點下游數英里處發現。
哈里斯科民防部門今晚在聲明中表示：「目前已通報有8人死亡，仍在搜尋另外2人。」
民防官員告訴法新社，森林砍伐和今年稍早的火災對林區造成嚴重破壞，可能因此導致暴洪。
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