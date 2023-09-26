烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，第一批美國M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克已經抵達烏克蘭，並交付軍隊使用。不過有軍方高階將領指出，如果沒有正確部署，這些坦克可能會遭到俄軍迅速摧毀。

據「新聞周刊」網站（Newsweek）報導，自俄烏戰爭開打以來，美國已提供超過430億美元（約新台幣1.4兆元）的武器裝備。最新抵達的是M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，將配備120毫米貧鈾穿甲彈，可望大大增強烏軍戰力。

不過，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）警告，烏軍必須有策略地使用這些坦克，否則將面臨俄軍打擊摧毀。

布達諾夫表示，「M1艾布蘭坦克的使用應該經過精心策劃，如果被用於前線、僅僅作為綜合武器戰鬥的一部份的話，那麼它們在戰場上的壽命將會非常短暫。」因此，這些坦克將在「突破性行動」中派上用場，同時烏軍必須準備充分。

美國政府承諾會提供31輛M1艾布蘭坦克給烏克蘭，不過外界並不清楚已經抵達的數量。國防專家佩克（Michael Peck）先前指出，儘管這些坦克將「增加烏克蘭反攻的威力，但31輛坦克並不足以對戰爭產生重大影響。」

除了美國之外，其他西方盟友也供應了不同型號的坦克，包括德國的豹2（Leopard 2）和英國的挑戰者2（Challenger 2）坦克。