全國首次「懸浮微粒物質災害防救演習實兵演練」，26日在濁水溪楊賢堤防等地展開。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

演練跨縣市、跨機關動員近300人參演，採「半預警、無腳本」方式進行，強化政府面對複合型態災害應變能力。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

此次演練由環境部發出空品惡化及河川揚塵預警開始，由四川局、雲林、彰化縣政府啟動濁水溪裸露灘地的揚塵抑制工作，並啟動大量傷病患應變機制，開設「前進指揮所」等。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

國內近年開始有懸浮微粒物質災害，環境部與彰化縣政府共同規畫舉辦全國首次「懸浮微粒物質災害防救演習實兵演練」，26日在濁水溪楊賢堤防等地展開，跨縣市、跨機關動員近300人參演，採半預警、無腳本方式進行，強化政府面對複合型態災害應變能力。

「112年懸浮微粒物質災害防救演習實兵演練」是全國首次，演練過程中模擬境外砂塵加上強風所導致濁水溪河川揚塵，造成大面積懸浮微粒災害，包含受揚塵影響而發生重大陸上交通事故，如何去對應防災、救災及緊急避難等工作。

彰化縣副縣長林田富表示，感謝中央肯定選擇彰化進行實兵演練，這是全台首次，也邀請雲林縣政府共同參與。針對濁水溪裸露灘地的揚塵抑制，及時啟動水線、水車、霧砲車噴灑及高揚程泵浦等作為，演練過程順利，可看出各單位對防災、救災準備十分到位。

林田富還說，縣府近年投入許多資源再災害防救項目上，獲得內政部評比特優肯定，還與企業合作進行總量管制，去年PM2.5降至14.1微克，首度達成15微克的國家空氣品質標準。

環境部次長沈志修表示，濁水溪兩岸揚塵每年10月至隔年3月是最嚴重的，對於氣候變遷所帶來的衝擊不容小覷，面對懸浮微粒的危害更做好準備，此次的演練相當成功，防災沒有最好，只有做更好， 感謝彰化、雲林縣政府團隊、經濟部水利署第四河川局協助。

縣府表示，此次演練由環境部發出空品惡化及河川揚塵預警開始，由四川局、雲林、彰化縣政府啟動濁水溪裸露灘地的揚塵抑制工作，並啟動大量傷病患應變機制，開設「前進指揮所」等，演練過程逼真，實際呈現交通事故及救災場，驗證中央與各級政府相互支援機制及災防計畫的可操作性。