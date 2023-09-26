東洋董事長林全表示，公司連3年皆有流感疫苗的公益捐助，就是希望成為社會值得信賴的公衛的夥伴。他說，國際對65歲以上成人已有分齡接種疫苗的觀念，為此，台灣東洋提供適用65歲以上成人的佐劑流感疫苗給桃園市府公益使用，就是希望長輩樂在志工也樂在桃園。

桃園市長張善政受訪表示，流感疫苗已開始有全年化趨勢，希望桃園長輩都能重視健康、儘早接種流感疫苗。張善政也說，桃園市府非常感謝台灣東洋與市府一起重視長輩健康，這次特別捐贈500劑、每劑市價新台幣2000元的佐劑流感疫苗給桃園市府，相信一定能照顧到桃園市銀髮志工的健康。

出席記者會的林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，因新冠疫情期間的防疫措施，讓本土傳染病不易傳播，但隨生活恢復常態就出現免疫負債問題。尤其65歲長輩開始有免疫退化，一旦感染就容易引發重症。

邱政洵提到，根據相關研究指出，如果65歲以上長輩接種佐劑流感疫苗，不僅可以增加免疫活化、讓抗體生成有更好的反應，疫苗保護力最長還可達一年，且英、美、澳等先進國家都建議65歲以上長者應優先使用佐劑流感疫苗。