燦星旅總經理殳蓁蓁表示，公司對中台灣地區的市場潛力抱有滿懷信心，期待與中彰投地區同業攜手合作，共同推廣主力包機產品，為旅遊業界開拓雙贏的藍海市場，同時也積極擴展直客業務，注重培養在地服務精神，以滿足客戶需求。

殳蓁蓁指出，燦星旅的產品策略計畫配合各航空公司在清泉崗機場的航線布局，積極參與各線市場競爭，以取得更多機位。由產品部門精心設計以清泉崗機場為出發點的各種行程，以滿足旅客的多樣化需求。

同時，燦星旅將在今年底前完成在台北市區的台北門市設立，殳蓁蓁表示，屆時將初步完成六都的門市布局，對於旅遊服務品質和體驗有著更高期望，公司將不斷努力提升，以滿足旅客的旅遊需求。

最後，殳蓁蓁指出，燦星旅將持續聯盟擁有共同理念的旅遊同業，共同致力旅遊升級。燦星旅將繼續致力於為客戶提供優質的旅遊體驗，成為顧客旅行的最佳選擇，期待未來與更多合作夥伴攜手，共創旅遊業界的美好未來。

燦星旅2023年上半年稅後虧損502.8萬元、每股虧損0.07元，虧損收斂至近8年最佳。8月自結合併營收1.54億元，月增達20.6％、年增達近22.98倍，創近4年新高，累計前8月合併營收6.37億元、年增達18.61倍，續創近4年同期高。

殳蓁蓁先前表示，燦星旅受惠日本高知包機載客率暢旺、泰國普吉島包機暑期載客率顯著提升下，已成功帶動公司前7月營運轉虧為盈、重返獲利，對下半年展望樂觀，將致力達成12月起的日本秋田包機每班載客率均達9成目標，使下半年營運穩步成長。

歡慶台中門市開幕，燦星旅推出相關優惠，即日起至10月10日間內加入燦星旅LINE好友、回答3個台中門市問題，有機會得到500元旅遊優惠折扣，同時提供滿額單筆逾十萬贈送限量滿額禮，而冬遊四國樂齡補助最高每房享8000元優惠折扣。