王宥忻日前被報導即將參選不分區立委。（固力狗提供）

王宥忻日前被報導即將參選不分區立委。（固力狗提供）

「財富女神」王宥忻日前被報導即將參選不分區立委一事，她事後親上火線回應：「接受媒體訪問時，有表達考慮不分區立委，感謝媒體厚愛，直接幫我下標要參選！我砸5000萬成立萌獸樂園沒錯，但這無關政治，目前還是以奉獻回饋社會為優先考量。」她舉例這次赴美爭取到協助台灣女性創業家可將生意項目推展到矽谷，就是很有意義的事，至於是否從政？目前還在評估中。

她日前受邀到美國參加矽谷華人高峰會，同時參觀Meta與Google總部，看見這些國際企業提供員工幾近完美的工作環境，王宥忻說：「這麼棒的待遇，真的令人嚮往！我也一直想提供給員工如此舒服的工作環境，來我公司上班可以和萌獸們互動，當草泥馬和水豚君的家人。」同時參訪北美台灣科技年會座談，「身為女性創業家，知道其中創業的艱辛，尤其是女性在職場遇到的不平等對待。自己將擔任該組織台灣的主要窗口，未來將協助台灣女性創業家，將事業版圖擴張到矽谷」，此行12天收穫豐盛。

王宥忻離婚後開始展開世界各地學習之旅，這次還特別體驗大聯盟球賽，她穿上巨人隊的衣服秀出A4腰，被大讚逆生長，王宥忻笑說：「維持好的心情可以讓自己越活越年輕，這個球場在海灣旁邊，每次打出全壘打球就掉到海裡，真的是太酷了，今天自己冒充一下啦啦隊，為支持的球隊加油助陣。」