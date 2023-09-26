彰化清潔隊員柯男的兒子「阿奇」開鐵板燒店，在2021年間裝潢，他請託王姓同事放行，讓小貨車載工程廢棄物進垃圾場，免費倒了9車次，圖利處理費3萬7800元。一、二審將王及柯依違反《貪汙治罪條例》各判1年4月，緩刑3年、向公庫支付5萬元、褫奪公權2年，仍可上訴，而兩人都丟了工作。

柯男是彰化市公所清潔隊員，擔任垃圾轉運站班長，他的兒子「阿奇」要在彰化開鐵板燒店，2021年3月下旬開始裝潢，裝潢廢棄物很多，「阿奇」不願花錢處理廢棄物，找老父想辦法，柯一口答應會找同事王男處理。

「阿奇」找車將裝潢廢棄物載到垃圾轉運站，由王指示在場值班人員放行，未經過磅、檢查，直接進垃圾場免費倒垃圾，自2021年3月22日至5月16日期間，5天共倒了9車次，不法所得3萬7800元。

案經廉政署移送彰化地檢署偵辦，王及柯都坦承犯行，柯承認因愛子心切，同意兒子載營建事業廢棄物到垃圾轉運站免費傾倒。

一審法官考量兩人在偵查中自白，且無實際所得，不法利益金額不高，且已清理堆置的廢棄物，依《貪汙治罪條例》各判刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付新台幣5萬元，褫奪公權2年。兩人均因此案而無法繼續任職。

王男不服上訴，辯稱他坦承犯罪，且是基於同事情誼而犯案，已在消防隊任職20多年，是家庭經濟支柱，年近50歲失業，有憫恕之處請求重輕量刑。

二審法官認為，王雖值得同情，但法官仍須遵守法律觀犯審判，原審量刑妥適，判決駁回。

清潔隊垃圾場工程廢棄物憫恕之處從輕量刑