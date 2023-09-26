台灣保時捷夢工程計畫以「Dream Together In Full Colors」持續履行品牌對環境永續的承諾，實踐保時捷2030永續策略。延續8月的淨海行動，台灣保時捷今年以移除外來種、保衛台灣生物多樣性為主題響應世界清潔日，將與荒野保護協會的合作觸角延伸至棲地復育，在9月23日於五股濕地舉辦年度家庭日活動，邀請全台保時捷經銷商夥伴、員工及家庭成員共同參與，守護台灣生態。

曾是多種植物及候鳥棲地的五股濕地，豐富的生態因都市發展而面臨挑戰，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭及加速濕地陸化的蘆葦以保護當地生態，也成為荒野保護協會在五股溼地的重要任務。小花蔓澤蘭，又有「綠癌」之稱，能迅速繁衍並大幅覆蓋其他植物，導致原生植物窒息死亡，由於匱乏天敵，數十年來持續對台灣各地的原有生態造成威脅；此外，五股濕地中經常出現過度生長的蘆葦，也成為候鳥冬季覓食的一大阻礙。為擴大棲地保育成效，並為動物創造宜居環境，在十月份小花蔓澤蘭的花期開始前將其清除，成為當務之急。

「在五股濕地舉辦2023棲地復育世界清潔家庭日活動，是我們持續推動品牌永續發展，落實保時捷2030永續策略的重要行動之一。台灣保時捷非常自豪能為荒野保護協會棲地復育行動提供一臂之力。我們對永續的信念堅定不變，並將持續支持有益自然環境的實際行動。」台灣保時捷總裁Christian Nater說道。

在一整個下午的辛勤努力後，荒野保護協會及來自保時捷大家庭的所有志工們成果豐碩，一共移除101.5公斤的小花蔓澤蘭，並清除濕地中的蘆葦。冬季在即，他們的付出將使五股濕地成為更加適合候鳥及原有生物的棲地，也將世界清潔日進一步擴大延續，而非僅止於一日行動。台灣保時捷以行動進行教育宣導，向員工及經銷商夥伴確實提倡了生態復育及以身作則的重要性。

「多年來，荒野保護協會一直致力於保存和恢復台灣濕地生態，我們持續努力在五股濕地創造適宜生物回歸棲息的環境，這些行動需要很多志工支援，而台灣保時捷帶來了很正面的力量。」荒野保護協會理事長李騏廷表示，「我們期待能持續與台灣保時捷合作，共同捍衛台灣自然之美。」

世界清潔日是一項全球性倡議，致力於創造永續環境，獲得來自全球190個地區、超過百萬名志工支持。在總公司支持之下，台灣保時捷今年第二度響應世界清潔日，與荒野保護協會共同合作，宣導在地志工服務及保護台灣原有生態的重要性。