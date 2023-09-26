「雲林離島式基礎產業園區服務中心」將擴大發展面向，提供更多元服務。（雲林離島式基礎產業園區服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林離島工業區20餘年前由經濟部工業局主導開發，共規畫麥寮區、新興區、台西區、四湖區，為服務區內企業，工業局在麥寮鄉設置「雲林離島式基礎工業區服務中心」，26日因應經濟部組改，更名為「雲林離島式基礎產業園區服務中心」，藉此擴大發展面向，提供更多元服務。

「雲林離島式基礎工業區服務中心」原本隸屬經濟部工業局，經濟部組改後，工業局更名為產業發展署，服務中心則脫離產業發展署，隸屬於經濟部產業園區管理局，因此名稱也隨之變更為「雲林離島式基礎產業園區服務中心」，26日正式掛牌。

服務中心主任吳政展表示，目前雲林離島產業園區有麥寮區台塑企業、新興區碩力光電公司進駐，中心主要提供區內工廠相關服務，同時協助監測各種汙染源，希望營造最完善的作業環境，促進經濟發展。雖然改了名字，中心依舊是產業最堅實、信任的好夥伴，熱忱服務，初心不變。

吳政展說，離島產業園區未來將更多元發展，除了工業，還包括綠能產業、智慧科技等，服務中心將確保園區供水與用電無虞、降低工安環保及職安風險、預防工安危害、督導環保工作等，讓園區能隨時正常運作，協助企業順利營運，進一步帶動地方整體發展。

麥寮鄉民指出，服務中心主要是協助與督導區內工廠，安全與環保是大家最重視的問題，希望改名後服務能更上一層樓。目前離島產業園區僅麥寮區與新興區成功營運，台西區的海埔新生地有待妥善規畫，四湖區則完全沒有開發，期盼相關單位持續努力，發展雲林沿海經濟。