海巡署東南沙分署的哥哥、姐姐，特別把「懿口童聲——祐哥」繡在海龜玩偶上，準備送給祐哥（黃子祐）。（摘自管碧玲臉書／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會將於明（27）日在高雄科工館舉辦「海洋有愛、學習無礙」教育活動，但罹患重度腦麻的12歲祐哥（黃子祐）於今（26）日凌晨去世，海委會主委管碧玲下午在臉書宣布此消息並悼念「祐哥」。

管碧玲在臉書貼文說：「祐哥拋下明日之約，離開我們了！」祐哥因為重度腦性麻痺，而無口語能力。雖然他無法說話，但那無聲的笑容，指引了海洋教育需要努力的方向。一個多月前，管碧玲在主管會報聽聞海洋委員會於8月4日在台北科教館舉辦「2023海洋教育嘉年華」活動，海巡署東南沙分署在展場設置海巡救生體驗的攤位。這個搶救長頸鹿及羊駝的攤位，吸引了祐哥的目光。

管碧玲聞訊後就指示海委會應該籌辦一個身心障礙者海洋教育嘉年華的專場，未來更應該為身心障礙者規畫海洋遊憩活動。但祐哥來不及參加明天的活動，於今（26）日凌晨離世。此令管碧玲相當感傷，在臉書上發文懷念他。

管碧玲也指出，為了此活動，海巡署東南沙分署的哥哥、姐姐，特別把「懿口童聲——祐哥」繡在海龜玩偶上，未料卻接到這令人哀傷的消息。管期許大家未來能把對祐哥的小愛化成大愛，致力於打造身心障礙者近海的環境。