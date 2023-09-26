仁愛鄉前鄉長張子孝未獲國民黨提名， 26日成立競選總部宣布參選到底，恐衝擊同鄉、現任立委孔文吉選情。（楊靜茹攝）

張子孝在埔里鎮成立立委競選總部，邀來自各地與會來賓載歌載舞，現場氣氛歡樂。（楊靜茹攝）

山地立委選舉有不少新人參戰，挑戰現任立委高金素梅、孔文吉及伍麗華，與孔文吉同樣出身南投縣仁愛鄉、仁愛鄉前鄉長張子孝，未獲國民黨提名，以無黨籍宣布參選立委，26日率先成立競選總部，南投縣長許淑華親自站台，盼黨中央對不同選制能有不同作法。

張子孝（63歲）為軍職出身，從仁愛高農主任教官退休後，曾擔任親民黨前立委林春德的服務處主任及助理，2007年參加仁愛鄉長補選勝出，曾任仁愛鄉長、南投縣原民局局長、南投縣府機要秘書等職。

據悉，張子孝卸任原民局長後，就有意參選山地立委，備戰多年，2月初決定參選，但國民黨提名機制以現任優先，他遲遲等不到黨內提名，26日率先成立競選總部，宣示自己決定以無黨籍參選到底的決心。

張子孝26日率先成立競選總部，約500人到場力挺，現場人氣十足，他攜手妻子蔡寶蓮大進場，受到支持者夾道歡迎。許淑華在南投世界茶博記者會後，也親自出席力挺，盼南投縣鄉親成為張子孝的後盾，支持有心有為原住民服務、地方百姓做事的人，讓南投多一席立委，為南投發聲。

張子孝說，2月4日決定參選，隔天展開拜票，全台走了6、7圈，蘭嶼也去了2次，不僅聽取民意，也爭取支持，他積極向黨中央爭取提名，經了解，黨中央已報准他參選，卻被人從中阻撓，迄今仍無動靜，各界勸他別再指望政黨支持，因此他決定參選到底，「這堅定的力量來自各位，因為有你們，才有子孝」，大家的支持讓他很感動，盼1月13日一起迎接勝利。

南投縣長許淑華認為，山地立委與單一選區立委選制不同，除全力支持黨內提名現任立委孔文吉，張子孝也報請黨中央核備，若黨內能再多1席立委，對黨及南投都會是最大助益，盼黨中央對不同選制能有不同作法，她仍尊重黨中央最後的決定。

國民黨南投縣黨部指出，張子孝有向黨中央報備，並積極爭取黨中央讓其參選，目前仍在報准程序中，有關張子孝尚未報准就先宣布參選部分，是否遭黨紀處分？由於山地立委為全國性，因此待黨中央處置。