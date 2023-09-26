「2023恩典媽祖-繽紛藝陣文化祭」將於9月28日、29日兩日在通霄慈后宮廟前廣場盛大展開，26日在縣府舉行宣傳記者會，邀請電音三太子、女子八家將等藝陣現場演出，還展出數尊一層樓高的巨型神將，讓人大開眼界。

苗栗縣長鍾東錦表示，為配合白沙屯拱天宮建廟160周年慶活動，屆時在慈后宮廟前廣場將有精采的陣頭表演、陣頭文物展覽、臉譜彩繪、煙火施放等豐富活動，歡迎民眾趁著中秋假日來通霄體驗傳統民間宗教的魅力。

鍾東錦、立法委員陳超明賢伉儷、獅潭鄉長劉淑能、縣議員周玉滿、徐永煌、翁杰、鄭碧玉、孫素娥、余文忠、陳碧華、徐筱菁、曾美露、許櫻萍及通霄慈后宮主委溫李朝、白沙屯拱天宮副主委林文敦、北港朝天宮常務董事吳炳俊等宮廟代表齊聚一堂。

主辦單位苗栗縣政府民政處長巫恒昭朝介紹本次活動內容，從9月28日上午10時開始，首先由麻豆鼓陣、轎前鼓陣、北管陣、獅陣等各式陣頭聚集在慈后宮前廣場，配合白沙屯媽祖遶境活動，一同熱鬧出巡。

接著下午17時30分到21時則有精彩壓軸的藝陣展演和藝陣宴。除了邀請10組陣頭進行藝陣表演，更搭配煙火施放，點亮通霄藝文之夜的高潮。其中陣頭文物展、講座，展示家將文化的各種面貌，從傳統服飾、法器等一一解密，揭開八家將與陣頭文化的神秘面紗。現場還可以體驗臉譜彩繪，感受家將的魅力。透過實際的交流與互動，讓年輕一代了解陣頭文化的意涵，感受民俗藝術之美。

鍾東錦感謝白沙屯拱天宮、通霄慈后宮、台灣電力公司、台灣中油公司等單位支持與協助，共同為推展陣頭技藝而努力，適逢白沙屯拱天宮建廟160周年，透過辦理本次活動，結合宗教觀光、傳統表演藝術、教育推廣等多元面向辦理文化祭，顯示苗栗不只有客家文化，閩南文化也受到重視，讓陣頭文化結合媽祖信仰更加多元活潑。歡迎全國各地的遊客，中秋假期一起團聚白沙屯，祈求媽祖保佑平安，作伙看陣逗鬧熱，感受通霄最道地的文化饗宴。

記者會現場展示了將近一層樓高的神將數尊，每尊做工都極為精緻細膩，完美呈現民間宗教雕刻、刺繡、彩繪藝術之美，還邀請活動當日也會演出的幾個團體，包括在地的苑裡「紘騰龍獅戰鼓團」帶來氣勢雄渾的鼓陣，還有電音三太子舞始祖的嘉義的「朴子太子會」帶來電音三太子表演，以及高雄「振宗藝術團」女子八家將表演，他們也是全台唯一顛覆傳統的女子八家將團體，讓人大飽眼福。

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