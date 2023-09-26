普丁少的少數盟友-車臣首領卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)，經常發布內容爭議的短影片，被戲稱「車臣抖音軍司令」，他稍早的一段影片已不能說是爭議，而是離譜至極。這段幾十秒的影片是他15歲的兒子暴力毆打一名不敢反抗的犯人，卡德羅夫說「兒子表現出榮譽和尊嚴，為此感到相當自豪」。

卡德羅夫與他的兒子亞當。(圖/車臣政府)

商業內幕(Business Insider)報導，據說，這名被毆打的犯人，被指控焚燒伊斯蘭教聖書《古蘭經》，而車臣是個伊斯蘭國家，所以此等褻瀆行為不能容忍。

卡德羅夫在電報網發布了他兒子的打人影片，根據路透社的翻譯，卡德羅夫的留言是「他做了正確的事，表現了榮譽、捍衛宗教尊嚴，不誇張的說，我為亞當的行為感到自豪。」

在影片中，一名身穿卡其布的少年，對著光頭的黑衣少年拳打腳踢，整個過程黑衣少年不敢反抗，只能摀住臉縮成一團。

據報道，這黑衣少年是19歲的尼基塔•朱拉維爾 (Nikita Zhuravel)，被指控在伏爾加格勒市一座清真寺外，刻意焚燒《古蘭經》副本，於今年 5月被捕。

根據《莫斯科時報》報道，俄羅斯調查委員會表示，朱拉維爾稱，他燒經書的舉動，是受到烏克蘭以金錢利誘，當然目前尚不清楚他的說詞是否屬實。

車臣人口約 150 萬，是穆斯林占主導地位的地區，褻瀆或焚燒《古蘭經》被視為極具冒犯性的行為。卡德羅夫統治車臣16年，試圖把自己和三個兒子塑造成強人形象，特別在乎網路短影片宣傳，他的這則Telegram 貼文收到了 16,400個讚， 7,000 多個正向反應。

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