中廣集團董事長趙少康證實，有與韓國瑜、韓冰、郝龍斌會面，大家有共識10月中情勢明朗後談整合。(截自中天新聞直播)

2024總統大選，外界關心藍白陣營整合，中廣集團董事長趙少康今(26日)下午表示，證實曾與韓國瑜、韓冰、郝龍斌會面，大家有共識在10月中形勢明朗後來談整合。趙少康更語出驚人地說，支持韓國瑜列為國民黨不分區第一名，起碼可以多出100萬票。

趙少康今下午接受媒體聯訪，證實曾於9月13日與韓國瑜、韓冰和郝龍斌聚餐，會中大家都有共識在10月中情勢明朗後談整合，韓國瑜大約在10月初多一點，從歐洲回台後就會準備出手。

趙少康透露，去年「戰鬥藍」輔選縣市議員成績很好，立委參選人也想找他幫忙，希望戰鬥藍再次站出來，大概中秋節過後會開記者會，「戰鬥藍再出發」，目前大概有30個人，都是火力很強的人，可以提出共同政見、火力互相支援，對於藍白合也會有發言的立場和角度。

趙少康也直言，「我就認為韓國瑜該列為不分區第一名，韓國瑜列不分區第一名，起碼可以多100萬票以上」，像這種狀況，之前都是高層講話，將來要換基層講話了。

媒體也問及報導稱「有挺侯要角積極運作，盼能促成韓在侯友宜的競選架構中擔任要職」，會中是否有談及此事？趙少康表示，沒有談到，那是侯辦自己要去運作。