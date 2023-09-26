2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽第2天，葉侑璇手感奇佳，狂砍48分，帶領南山高中女籃以97比80輕取日本高知中央高校女籃，保住4強希望；大專男女組今日展開，大專男子組臺灣藝大一線之差，喬納森的遠距離打板壓哨球被判為2分球，臺藝大以66比67飲恨輸給臺灣師大。

雖然爸媽明天才會來看她打球，但葉侑璇提前大爆發，幾乎出手就中，2分球20投12中，3分球13投6中，罰球6罰6中，狂砍48分，南山以97比80大勝高知中央，保住晉級4強的希望。不過最後1分17秒，葉侑璇就被總教練柯孟儀提前換下場，未能達到50分的里程碑，柯孟儀笑著解釋說：「我知道她得了48分，好像得太多了，我需要其他學妹們也上來得分！」

對於沒拿50分，葉侑璇說：「是有一點小可惜，不過還是給學妹們多點機會！」，48分是葉侑璇生涯最高分，也是第1次單場得到40分。

幾乎都會到現場觀看兒子葉惟捷與女兒葉侑璇比賽，球爸葉安展與球媽楊淑怡這兩天因工作未能到場，明天才會來看女兒比賽。葉侑璇說：「爸爸媽媽應該都知道我得48分了，只是手機被收走了，我沒法馬上打電話給他們，晚上可以用手機時，就會馬上打給爸媽！」

日本高知中央教練橋本翔平說：「我們昨天有觀察比賽，知道葉侑璇很會進球，所以今天在比賽中有跟球員們說，讓她投沒關係，以防守其他人為主，即便被拿到50分，如果守好其他人，南山也只能拿50分。」

上學年度UBA前8強，臺藝大與臺師大交手，兩隊新學年度陣容都有不小改變，特別是原先一哥都離開球隊，投入職籃，包括臺藝大外籍生阿拉薩與臺師大林信寬，兩人卻意外在T1聯盟台啤雲豹同隊，臺藝大與臺師大都將面臨重尋得分重心的問題。

臺藝大最後關頭想以3分球追平比分，卻屢投不進，等到喬納森終於投進打板壓哨球，以為追平比分，只可惜被判為2分球，臺藝空歡喜一場，最終以67比66飲恨。臺師大曾信武、魏芃禾與大一新生劉律世等，都得到12分最多。臺藝大新外籍生洛比與潘陳睿豐同拿15分，喬納森12分。