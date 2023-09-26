由國台辦交流局指導，四川省台辦、四川省文化和旅遊廳、中國國民黨革命委員會四川省委員會、四川省臺灣同胞聯誼會、宜賓市人民政府共同主辦「宜路有李·兩岸共贏」為主題的2023「兩岸情·李莊行」海峽兩岸文化交流活動，日前於四川宜賓市李莊古鎮舉辦開幕式，活動內容包含投資洽談、產業考察，中秋音樂晚會、兩岸哪吒民俗文化交流活動、海峽兩岸書畫展、兩岸特色商品展銷會等系列活動，兩岸經貿、教育、文旅文創等領域代表共計240餘人參加活動。開幕式上，舉行了宜賓李莊古鎮和臺灣巫登益美術館戰略合作協議簽訂儀式、甲骨學家董作賓書法作品捐贈儀式、巫登益美術館——四川館現場揭牌。

本次活動臺灣貴賓代表前海基會董事長林中森在致詞時表示，在抗戰期間，李莊這個當年在地圖上都找不到的小鎮，毅然用「十六字電文」接納了落難而來的大批學術機構和大師學者。李莊的父老鄉親們甚至搬空宗祠和寺廟，在戰火中為廣大師生、學者搭建起了安靜的「書桌」和「書房」。這樣一座僅有三千人口的小鎮，在國難當頭之際，肩負起了中華民族共禦外辱、爭取民族獨立的文化抗戰使命，李莊也與重慶、成都、昆明並列「四大文化抗戰中心」，成為中華「文化脊樑」。以李莊為代表的中華民族在抗日戰爭中形成的偉大抗戰精神，是我們兩岸同胞彌足珍貴的精神財富，更是我們血脈相連的精神紐帶。

2023「兩岸情·李莊行」活動提前慶祝中秋佳節。（圖／方偉光攝）

千年古鎮資源豐富，造就宜賓成為世界歷史文化名城最重要的城市名片

宜賓是長江首城、中國酒都，地處川、滇、黔三省交界，血性奔騰的金沙江，與秀麗奇絕的岷江，在這裏三江彙聚成奔流不息的長江，180餘公里的沿江岸線，美景天成。宜賓有著2200多年的建城史、3000多年的種茶史、4000多年的釀酒史，孕育了多姿多彩的酒文化、茶文化、竹文化、長江文化、抗戰文化，形成了蜀南竹海、興文石海、李莊古鎮等歷史與文化薈萃，塑造了這座國家歷史文化名城獨特的個性和魅力。而其中位於宜賓翠屏山的哪吒行宮更是被廣大信眾認定為中國唯一的哪吒（三太子）祖廟，每年吸引大批來自港澳臺及東南亞同胞，到此尋根祭祖。