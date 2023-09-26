明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，包括4名消防員不幸殉職，消防員權益保障再掀熱議。網友挖出總統蔡英文2018年曾喊「補充人力，裝備升級，這兩件事情不能再拖」，如今證實跳票，引發輿論炸鍋。前台北市府顧問、曾任前副市長黃珊珊策略長的翟本喬發文酸，希望不會出現一家新成立、資本額50萬、專進口南美洲消防器材的公司，引來綠營網軍攻擊。翟本喬則揭露他曾遇到消防署高官驗收時刁難，腐蝕國家的嘴臉。

翟本喬今(26日)在臉書發文表示，「希望不會出現一家新成立、資本額50萬、專門進口南美洲消防器材的公司」，引來不少綠營網軍反嗆，但也不少人酸爆蔡政府，「在胡說八道什麼，肯定是先成立消防部，先撥個200億經費海外考察，再開特別預算，這時候才再找個人頭設立間50萬公司進口吧？」翟本喬看到留言區更新補充說，「看到留言我就放心了，應該是有戳到重點。如果被揭露之後就不敢亂來了，那我甘願接受側翼攻擊！」

「有人在質疑我為什麼要酸消防採購的事，我就來講個故事好了。」翟本喬隨後又發文指出，他剛回台灣沒多久的時候，有個消防署雲端IT的標案，算是領先當時政府雲端化的指標型建置計畫，僅次於國發會的政府雲。業者和他的公司有合作關係，所以驗收時他也以顧問身份到場備詢。機房部分業者有溫控在25加減1度之內，算是很高級的標準。消防署來驗收的高官看到之後，問為什麼不能做到加減0.1度之內？

翟本喬強調，這明顯就是在刁難找麻煩，業者PM解釋後高官還是不滿意，於是對自己投以求助的眼光。他出面解釋：報告長官，我們不是在做生化實驗或是舒肥烹調，不用控制到0.1度。事實上這些伺服器工作溫度加減10度都是可以的，Google和Amazon這些大廠都會放寬到加減5度，我們業者用加減1度已經是很嚴格的標準了。高官倖倖然，只好讓驗收通過。

「不久之後，這位高官就因為別的案子收賄被抓起來，現在已經判刑十幾年了。」翟本喬直言，基層的消防菩薩們都在火場拚命救人，犧牲自己，而上面有這種高官在腐蝕國家棟樑，怎麼能讓人不生氣？他看到警消人員，都會把他們想成護法菩薩的化身。