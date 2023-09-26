有「憂鬱王子」之稱的奧斯卡影帝安卓布洛迪 (Adrien Brody)，日前受邀出席萬寶龍（MONTBLANC）在紐約舉辦的「The Library Spirt」（圖書館精神）時尚派對，他身穿一身黑色西裝，肩背萬寶龍Extreme 3.0系列包，一臉憂鬱和招牌八字眉，置身在偌大的圖書館當中，流露文青書卷的時尚品味。

有「憂鬱王子」之稱的奧斯卡影帝安卓布洛迪背著萬寶龍Extreme 3.0系列包款，流露文青時尚。（MONTBLANC提供）

奧斯卡影帝安卓布洛迪、美國演員Chloe Sevigny、比利時超模

名模Stella Maxwell手拿萬寶龍Extreme 3.0包，流露高貴典雅氣質。（MONTBLANC提供）

Stella Maxwell和人氣雙胞胎日模Ami&Aya日前出席萬寶龍在紐約舉辦的時尚派對，分別以不同造型詮釋新包款，布洛迪肩背一只黑色Extreme 3.0包，展現率性的一面，而名模Stella Maxwell則以黑色小禮服手拿Extreme 3.0包，流露高貴典雅氣質，兩人全然不同的時尚造型，更加凸顯Extreme 3.0包款多變百搭的特性。

人氣雙胞胎日模Ami&Aya拎Extreme 3.0包，展見街頭時尚的青春洋溢。（MONTBLANC提供）

充滿文化時尚感的萬寶龍今年以「The Library Spirt」（圖書館精神）為主題，接連在倫敦、米蘭、上海等城市舉辦圖書館主題派對，藉此頌讚書寫的力量，就連Extreme 3.0系列包款也融入書寫的細節，藉此感受文化之美，在紐約派對上，萬寶龍還邀請紐約塗鴉藝術家Ian Sullivan在包款上塗鴉，更添藝術品味。