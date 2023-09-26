中秋節將至，命理師柯柏成提醒，中秋過後是「多事之秋」，會漸漸感受到下一個太歲的影響，棘手的狀況也會變多，尤其是生肖屬龍、兔、狗、雞的人運勢偏低，直到今年冬至前都要特別注意。

柯柏成指出，「多事之秋」源自於諸葛亮的《出師表》，「今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。」依照八字理論的民俗來說，今年的太歲過了中秋，剩下的日子不多了，該討的要趕快討，而來年的太歲因為已經餓了60年，等著猛虎出閘，中秋節過後就會漸漸受到其威力。

柯柏成提醒，在2個太歲漸層交疊影響的狀況下，可能出現的棘手狀況，自然會越來越多，其中生肖屬龍、兔的人要小心投資理財，盡量謹慎保守；生肖屬狗、雞的人則要小心交通意外，一直到冬至之前都不能掉以輕心。

另外，柯柏成也提到，如果家門口的春聯有髒污破損的狀況，可能象徵家運有點下滑，在中秋節當天要清理乾淨，「不需要貼上新的春聯，一直到來年除夕前再貼就可以」。