美檢在梅南德茲家中發現大量現金、金條及一輛賓士名車。

友台的美國民主黨重量級參議員梅南德茲（Robert Menendez）因涉及收賄及勒索，遭到美檢起訴，檢方也在他家搜出大量現金、金條及一輛賓士，針對現金被「藏在衣服、衣櫥及信封裡」，梅南德茲昨（25）日稱自己有從個人帳戶取出現金、放家中的習慣，這是源自於父母在古巴的經驗，形容自己可能有些「老派」。另外針對同黨議員疾呼他下台，他強調自己最終將被證明無罪。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，去（2022）年曾來台、十分友台的梅南德茲，22日被美檢指控收賄及勒索，並在他家中發現價值達15萬美元的金條、大量現金，及一名紐澤西州商人贈送的豪華賓士（Mercedes-Benz）敞篷車，他被控受賄來保護2名紐澤西州商人免受司法調查，並運用自己的影響力援助埃及政府。

'Crooked' New Jersey Senator Robert Menendez ignores colleagues pleas to quit over gold bar bribery charges - after claiming he's the victim of a RACIST witch hunt https://t.co/4XmVgPQRZA pic.twitter.com/xbpxOnI7eY — Daily Mail US (@DailyMail) September 23, 2023

根據起訴書內容，美檢2022年6月在梅南德茲的紐澤西州家中搜出55萬美元（約新台幣1771萬元）現金，其中一部分塞在保險箱中，一部分「藏在衣服、衣櫥裡」，甚至「塞在信封裡」。

梅南德茲昨日在紐澤斯州的家鄉召開記者會，這是他被起訴後首度公開發表談話，他稱自己一直有從個人帳戶提領現金、存放家中的習慣，這是源自於父母在古巴的經驗。

梅南德茲（Robert Menendez）25日強調，家中發現的大量現金是自己的儲蓄。

「30年來，我已經從個人儲蓄帳戶中領出數千美元，我存放家中當作急用，同時也是因為我家人在古巴時被充公的歷史」，梅南德茲說：「這看來可能有些老派。」

不過他並未說明家中為何會有金條及賓士名車。

針對民主黨同事呼籲他請辭參議員一職，梅南德茲昨日強調不會下台，「我意識到這將會是至今最大的一場仗，但如同我說過的，我堅信當所有事實都呈現了，我不只會被證明無罪，我仍將會是紐澤西州的資深參議員」。

梅南德茲被起訴後，包括裴洛西（Nancy Pelosi）、布朗（Sherrod Brown）、費特曼（John Fetterman）等同黨議員都呼籲他下台。

69歲的梅南德茲已暫時辭去參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席一職，參議院民主黨團規定，成員若被控重罪，必須辭去領袖一職，不過若最終判定無罪，仍能復職。