美檢在梅南德茲家中發現大量現金、金條及一輛賓士名車。

友台的美國民主黨重量級參議員梅南德茲（Robert Menendez）因涉及收賄及勒索，遭到美檢起訴，檢方也在他家搜出大量現金、金條及一輛賓士，針對現金被「藏在衣服、衣櫥及信封裡」，梅南德茲昨（25）日稱自己有從個人帳戶取出現金、放家中的習慣，這是源自於父母在古巴的經驗，形容自己可能有些「老派」。另外針對同黨議員疾呼他下台，他強調自己最終將被證明無罪。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）、《紐約郵報》（New York Post）報導，去（2022）年曾來台、十分友台的梅南德茲，22日被美檢指控收賄及勒索，並在他家中發現價值達15萬美元的金條、大量現金，及一名紐澤西州商人贈送的豪華賓士（Mercedes-Benz）敞篷車，他被控受賄來保護2名紐澤西州商人免受司法調查，並運用自己的影響力援助埃及政府。

根據起訴書內容，美檢2022年6月在梅南德茲的紐澤西州家中搜出55萬美元（約新台幣1771萬元）現金，其中一部分塞在保險箱中，一部分「藏在衣服、衣櫥裡」，甚至「塞在信封裡」。

梅南德茲昨日在紐澤斯州的家鄉召開記者會，這是他被起訴後首度公開發表談話，他稱自己一直有從個人帳戶提領現金、存放家中的習慣，這是源自於父母在古巴的經驗。

梅南德茲（Robert Menendez）25日強調，家中發現的大量現金是自己的儲蓄。

「30年來，我已經從個人儲蓄帳戶中領出數千美元，我存放家中當作急用，同時也是因為我家人在古巴時被充公的歷史」，梅南德茲說：「這看來可能有些老派。」

不過他並未說明家中為何會有金條及賓士名車。

針對民主黨同事呼籲他請辭參議員一職，梅南德茲昨日強調不會下台，「我意識到這將會是至今最大的一場仗，但如同我說過的，我堅信當所有事實都呈現了，我不只會被證明無罪，我仍將會是紐澤西州的資深參議員」。

梅南德茲被起訴後，包括裴洛西（Nancy Pelosi）、布朗（Sherrod Brown）、費特曼（John Fetterman）等同黨議員都呼籲他下台。

69歲的梅南德茲已暫時辭去參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席一職，參議院民主黨團規定，成員若被控重罪，必須辭去領袖一職，不過若最終判定無罪，仍能復職。

文章來源：US Senator Menendez rejects calls to step down from Congress
文章來源：Menendez, Defiant, Says He Will Not Resign
文章來源：Sen. Bob Menendez pulls Cuba card, says piles of cash feds found from his savings
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