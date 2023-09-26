芳瑜近日錄製謝震武律師主持的高點《震震有詞》，與兩性專家黃越綏、資深媒體人許聖梅、游嵥彥律師共同討論「夫妻為何越相處越成謎？！聽不懂女人的話婚姻亮紅燈！」她坦言她常對老公說：「隨便啊，看你誠意啦！」

她說，從備孕兩年以來跟先生一同面對當中的辛苦，好不容易平安生產後，看著新聞常出現斗大的標題「某女星生產完獲得一棟房子、某主播生產完婆婆給2百萬，但我怎麼什麼都沒有！」開始試探先生會送什麼生產禮物，「我就看老公的誠意到哪？」

由於生產後不久也是芳瑜的生日，當天先生準備了一束花跟一個大箱子，還提醒芳瑜禮物很難買得到，因此一年內不能再要求禮物，「當我打開箱子時覺得不妙，從包裝上看來不是期待中的精品包，竟然是心型鐵鑄鍋。」原來先生記得他說過這款鐵鑄鍋很可愛，買來當作生日禮物。

她說：「我的生產、生日禮物竟然是一個鑄鐵鍋，我自己可以買好嗎！」黃越綏老師笑說：「妳也是個笨女人！暗示了半年只拿到個鍋子。多少先生根本不記得太太說過什麼話，但妳先生記得講過的鍋子還有準備一大束花，或許他不夠體貼，但妳為什麼不能直接講要什麼禮物呢？」