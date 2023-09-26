更年期不是女性專利，男性也要注意，而邁入此階段，首當其衝的就是發胖問題。對此，營養師王證瑋分享更年期6大飲食對策，包括多吃蛋白質、攝取富含膳食纖維食物、適當飲用綠茶、食用乳製品、執行低碳飲食、採用地中海飲食法等。其中他提到，綠茶含咖啡因、表沒食子酸、兒茶素等，皆有助燃燒脂肪；低碳飲食則對減去腹部脂肪特別有效。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，在更年期時，會出現荷爾蒙容易分泌異常、肌肉量減少、睡眠不足及胰島素阻抗增加等現象，皆為造成肥胖的原因。事實上，只要透過飲食調整，就可有效幫助維持更年期良好體態，他並分享下列6個飲食技巧：

1、多吃蛋白質：蛋白質有助增加飽足感，且可提高基礎代謝率，並降低減肥過程中的肌肉流失。

2、富含膳食纖維食物：多食用亞麻籽、甘藍、酪梨及花椰菜等富含膳食纖維的蔬果，有助提高胰島素敏感性，以及降低食慾並協助減肥。

3、適當飲用綠茶：綠茶含咖啡因、表沒食子酸、兒茶素等成分，皆有助燃燒脂肪。

4、食用乳製品：研究指出，適量食用乳製品如牛奶、優格等可幫助減脂順利，並保留肌肉量。

5、執行低碳飲食：研究發現，停經後婦女調整飲食的熱量比例，施行碳水占總熱量約30％的低碳飲食，即對減肥非常有幫助，特別是腹部脂肪。

6、採用地中海飲食法：雖然地中海飲食以降低心血管疾病風險聞名，但相關研究也發現，55歲以上不論男、女性，在遵循此飲食法後，腹部脂肪明顯減少。

王證瑋呼籲，維持理想體態是許多人的目標，但更該關注的不是體重機上的數字，而是身體的健康。除了透過飲食調整，他提到，規律運動、充足睡眠、放鬆心情、舒緩壓力，也都是在更年期階段保持最佳狀態的重要因素。