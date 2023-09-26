財團法人高雄都會發展文教基金會、中華獨立董事協會26日下午在高雄市議會舉辦「二0二三產業新趨勢、高雄新格局」論壇，探討全球節能減碳高雄成立碳權交易所，許多企業將面臨碳稅挑戰、高雄產業轉型衝擊高雄經濟，集合產官學專家集思廣益，高雄市經發局長廖泰翔也將應邀專題演講「高雄市產業發展的變革及挑戰」。

「二0二三產業新趨勢、高雄新格局」集合產官學專家參與論壇（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

全球在節能減碳及ESG之投入都不斷在擴展中，高雄市碳權交易所設立在高雄市，檢視高雄市主要產業結構，包括鋼鐵、螺絲、造船、半導體、石化、牙材、5GAIOT、遊艇、物流、數位內容、農漁業、文創及服務業的不同面向影響，政府提出如何有效的配套措施及具體協助作為，有其迫切性的需要，如此才能讓企業拋開陰霾，以建立更有競爭力的未來。

「二0二三產業新趨勢、高雄新格局」集合產官學專家參與論壇（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

「二0二三產業新趨勢、高雄新格局」集合產官學專家參與論壇（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高雄市許多不同產業面對的困境機會及挑戰，都是高雄在產業發展趨勢面對內外環境變革，城市的轉型及產業轉型升級必需加以解決及克服的重點，因此希望透過產、官、學、民的共同參與研討，可以提供對高雄市的產業推動建言及發展有用的躍昇課題，以帶動高雄市的產業蛻變及再發展契機。

「二0二三產業新趨勢、高雄新格局」集合產官學專家參與論壇（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

高雄都會發展文教基金會董事長陳建甫、中華獨立董事協會代表暨圖靈金融集團董事長張堯勇、高雄市工業會理事長陳哲生、高雄市總工業會理事長蔡圖晉、高雄市商業會理事長劉憲同等出席論壇。下午「高雄市產業發展的變革及挑戰」專題演講由管科會高雄市分會理事長李樑堅主持，演講人為高雄市經發局長廖泰翔。

演講之後舉辦綜合座談，主要討論「高雄市產業發展的定位及轉型升級推動作法」。主持人是高雄市議會陸淑美前副議長陸淑美、高雄市工業會理事長陳哲生。國立成功大學都市計劃學系主任胡太山將專題報告「全球生產網絡重組時代地方產業發展的新思維」；與談人有高雄市議會陳美雅總召、高雄市議會朱信強總召、高雄市議會鄭光峰前總召、高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠、經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳、國立高雄師範大學教授吳連賞、正修科技大學副校長鄭舜仁、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉、高雄市產業發展協會理事長黃文彬、高雄市企業經理協進會理事長周國忠、高雄市商業會常務理事登明輝。