劉安(日告)指出，這筆5億元的信託專戶，委由信託基金監察人律師方金寶，監督每筆支出，如果金額不足，會再增加，保障傷亡者賠償權益，並強調此一信託專戶會遵守信託法來使用，一定經過律師才動用。
明揚遭經濟部要求明揚全面停工，目前沒有復工時程表。由於明揚僅有1個生產基地，劉安(日告)說，預估從10~12月營收約7~8億的營業額，希望明年2廠部分可以復工。他強調，公司將全面照顧員工，無論有無受傷，未受傷者本周都放有薪假，到今年底前，薪水也會全薪照常發放。
明揚(8420)屏東廠爆炸釀禍造成重大的傷亡，董事長劉安(日告)今(26)日下午在記者會上宣布，委由上海商業儲蓄銀行規畫辦理信託帳戶，將5億元存入專戶交付信託管理專款專用，絕對負責到底。
劉安(日告)指出，這筆5億元的信託專戶，委由信託基金監察人律師方金寶，監督每筆支出，如果金額不足，會再增加，保障傷亡者賠償權益，並強調此一信託專戶會遵守信託法來使用，一定經過律師才動用。
明揚遭經濟部要求明揚全面停工，目前沒有復工時程表。由於明揚僅有1個生產基地，劉安(日告)說，預估從10~12月營收約7~8億的營業額，希望明年2廠部分可以復工。他強調，公司將全面照顧員工，無論有無受傷，未受傷者本周都放有薪假，到今年底前，薪水也會全薪照常發放。
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