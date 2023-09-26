劉安(日告)指出，這筆5億元的信託專戶，委由信託基金監察人律師方金寶，監督每筆支出，如果金額不足，會再增加，保障傷亡者賠償權益，並強調此一信託專戶會遵守信託法來使用，一定經過律師才動用。

明揚遭經濟部要求明揚全面停工，目前沒有復工時程表。由於明揚僅有1個生產基地，劉安(日告)說，預估從10~12月營收約7~8億的營業額，希望明年2廠部分可以復工。他強調，公司將全面照顧員工，無論有無受傷，未受傷者本周都放有薪假，到今年底前，薪水也會全薪照常發放。