去年十月，在經濟低迷和公司經營問題重創獲利之下，執行長Jose Antonio Ramos Calamonte宣布重整計畫，徹底改革公司商業模式。

該公司股價在去年累計下跌了38%，周二早盤跌近1%。

ASOS的競爭對手，Primark、Next、JD Sport都在本月公布季度業績正成長。英國官方資料也顯示，八月零售銷售為正成長。資料突顯出ASOS的改革緩慢。

Ramos Calamonte的策略是減少庫存、削減成本、改善現金狀況，並且將獲利成長置於優先目標。

ASOS說，第四財季銷售下跌，符合預期，該季開局強勁，隨後在七月和八月走軟。

該公司下半財年(3~8月)的毛利率較預期低上0.5個百分點，主要是公司加大促銷力度。

下半財年的息稅前獲利(EBIT)為接近此前財測4000萬至6000萬英鎊的底部。自由現金流為9000萬英鎊，低於預期。

Ramos Calamonte說：「我們已經減少了約30%的庫存，顯著地提高了業務的核心獲利能力，並在具挑戰性的市場產生現金」。

在個別市場上，ASOS第四財季在英國的銷售下跌16%，在歐盟下降7%，在美國則減少19%。

英國零售商Frasers集團目前已經持有ASOS的18.3%股權。