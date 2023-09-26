知名彩墨畫家陳麗雀的《日月麗天》彩墨畫展，26日下午在國父紀念館逸仙藝廊舉辦開幕式，開場首由聲樂家簡文秀高歌一曲《又見炊煙》帶來祝福。陳麗雀與簡文秀同為國北教大傑出校友，此次簡文秀主動請纓暖唱開場，在繪畫與歌聲的彼此幫襯下，滋養視覺與聽覺，綻放不同的藝術風采！

陳麗雀曾繪製一幅《大日如來》佛像，其百福莊嚴富有靈性的形象，深獲藝術界及宗教界的讚賞與青睞，陳麗雀遵從上師叮囑，務必將此畫餽贈修行有德的有緣人，為了感念簡文秀惺惺相惜的藝術情懷，也特別在今日開幕式中進行受贈儀式，表達對簡文秀持續將大愛的心發揚與傳遞的禮敬。

陳麗雀係屏東人，從事藝術教育工作40餘年，先後師事張道林、計岡伯及黃昌惠等，也是歐豪年的得意弟子，在創作生涯中，曾榮獲日本全日展水墨畫部金牌獎及國際藝術大賞，現擔任國父紀念館生活美學班的授課老師，其畫作並為台北101中華藝術館、國父紀念館及北京宋慶齡故居美術館等處典藏。

此次《日月麗天》即日起至10月4日，在國父紀念館三樓逸仙藝廊展出，作品有花鳥、山水及走獸等60多幅彩墨畫，跳脫傳統思維，著重寫實筆韻，將色彩與水墨完美結合，營造出自然靈動的畫境氣韻，簡文秀也特別呼籲民眾趁著中秋連假前往觀賞。