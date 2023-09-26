超商取貨方便，領取包裹也有相關規定，一名網友近日分享領0元包裹時沒有證件被拒絕，直到店長協助透過手機APP才成功掃碼取貨，也有過來人指出用APP取貨真的很方便，但部分店員可能不太清楚，所以會拒絕。

一名網友在Dcard發文表示，自己因為種種原因，設定在外縣市的7-11超商取貨，當時沒有帶錢包，也沒有證件在身上，但要領0元包裹必須出示證件正本，只好求助店員是否有其他方式取件，等待20分鐘後店長過來處理，告知可以打開open points app，點選我的包裹，就能出示條碼取貨。讓她驚呼「原來『交貨便』、『賣貨便』是可以這樣領貨的，兩個店員完全不知道這個方法」。

貼文引起熱議，「這方法是真的好用，但遇到比較死板的店員的話，他還是會叫你拿證件正本給他看」、「遇過直接回答不能，然後我叫他找其他資深的同事過來按，不知道的店員超級多」、「很多店員都說不是正本不行，但網路上（他們官方）是說可以的 」、「結論就是：沒帶證件就給我去下載app」、「之前用過app截圖給家人，出示給店員刷條碼就能領取了，很讚！」。

也有網友不認同原PO作法，認為領0元包裹取貨就該備好證件，「領0元包裹本來就要帶證件，不是常識嗎？」、「就有你這種人，沒帶證件不會回去拿啊？還敢在那邊耽誤大家20分鐘」、「不要為難店員啦，店員很辛苦，領貨之前就應該知道的規定，還是好好遵守啦」。

若要使用超商open points APP取貨，在APP內選擇服務→寄件→我的包裹→取件查詢→取件認證碼，再請店員掃碼取件。