許多人為了省下電費花招百出，不過有時可能反倒徒勞無功。台電公司表示，近期網路上流傳，只要把「量子貼片」、「量子棒」放在電源總開關，就能藉此省電15%至30%，不過其實這些說法都是不實謠言，「量子貼片和量子棒都不能節電」，民眾想購買節電產品應該認明節電標章。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，近期網路上流傳，只要把量子糾纏的貼片、量子棒等放在電源總開關，就可以降低電流、電阻、電壓及降溫等，經台電認證有節電效果，但「以上這些說法都是假的」，民眾別輕易受騙上當。

台電澄清量子貼片、量子棒並無省電效果。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電澄清，量子糾纏跟節電無關，是研究單顆粒子的量子力學，用在訊號的傳遞，不存在能量增減效果，跟節電完全無關；台電強調，不論量子貼片或量子棒放置於電源總開關旁，都不會改變原有的用電迴路及電氣特性，所以完全沒有降低電流、電阻等效果。

台電提到，台電不是商品檢驗機構，無法認證、核可任何省電節能產品，民眾想購買節電產品請認明節電標章，另外也可以至能源局網站或各大零售業者查詢節能補助商品型錄。