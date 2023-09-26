跆拳道「國民女友」羅嘉翎26日在杭州亞運女子57公斤級金牌戰，以0比2不敵世界排名第1的大陸好手駱宗詩，生涯首次征戰亞運「銀」恨，她坦言，沒能奪金很可惜，但自己也已經盡力了，教練劉聰達也認為，以今天羅嘉翎的表現來講已經很OK了。

羅嘉翎首輪輪空，16強賽輕取巴林選手，接下來再踢落烏茲別克選手，4強賽再過泰國選手這關，前3戰都是直落2取勝。

來到金牌戰碰上目前世界排名第1的駱宗詩，羅嘉翎在第1回合雖靠中端率先得分，但接下來連挨2次上端攻擊，最後以2比6先輸掉1回合；第2回合羅嘉翎1分未得，反被對手3個上端得分，最後以0比2奪銀。

在比賽過程中看到羅嘉翎向教練團示意沒有被踢到頭，但分數卻給了對手，「最後的時候她感覺沒有被踢到，但分數一直跳，就有點亂了，但這就是電子護具，也不能那個，但她反映是沒踢到，可是我也沒辦法舉牌，她自己也沒踢到別人，我也沒辦法。」

劉聰達認為，金牌戰羅嘉翎有點太急躁，「可能有點壓力吧！」不過他仍是肯定愛徒的表現，「上次世錦賽金牌戰也是她們兩個打，兩個都有實力，但結果就是這樣，當然希望她為台灣拿下金牌，很可惜。」

羅嘉翎則表示，從準備亞運起就都是以駱宗詩為假想敵，但還是無法跨過世界排名第1的好手這關，「自己也盡力了，滿可惜的，還是沒能好好把握這一場比賽。」

比賽結束時羅嘉翎也忍不住淚崩，但她很快收拾好情緒，被問到此事她不好意思地用台語甜笑說：「淡薄仔誇張，無法度了。」對於首次亞運收穫，她認為，自己跟教練、團隊有盡量把想做的做出來了，沒能完成最後目標是有點可惜，但接下來她還要繼續留在大陸參加太原大獎賽，續拚巴黎奧運積分。

劉聰達也提到，羅嘉翎的疲勞性骨裂一直都沒好全，但因為賽事密集沒辦法休息養傷，只能在訓練時採取保護措施，讓傷勢不要加劇。羅嘉翎也坦言，在4強賽後腳很不舒服，只能趕快找防護團隊治療，準備金牌賽。