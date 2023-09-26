巴基斯坦藥物監管局（DRAP）今天表示，12名糖尿病患注射瑞士羅氏大藥廠（Roche）的抗癌標靶藥物癌思停（Avastin）後失明，當局正在調查當地2家經銷商。

路透社報導，巴基斯坦藥物監管局表示，人口第一大省的旁遮普省（Punjab）衛生當局已就當地使用的癌思停展開調查。癌思停在巴基斯坦已經取得藥品許可證。

巴基斯坦藥物監管局在聲明中表示：「注射經調整/調配/稀釋的癌思停後，通報發生了糖尿病患失明事件。」

旁遮普省政府衛生廳長阿克拉姆（Javed Akram）表示，警方正在訊問2名男子，他們據信是這款藥物在該省的經銷商。阿克拉姆說，「已成立一個高階委員會來調查這起事件，兩名經銷商和他們助理已遭立案」。

事件發生後，巴基斯坦藥物監管局已要求進口商召回癌思停100毫克注射液可疑批次，表示它們經非法生產。

羅氏大藥廠在官網上表示，癌思停已獲包括美國等130多個國家批准用於治療多種癌症。

羅氏大藥廠在給路透社的聲明中表示：「羅氏強烈譴責這種摻偽的犯罪行為，並且正竭盡全力與當局合作，保護患者免受偽藥危害。」

羅氏聲明也提到：「在巴基斯坦，癌思停導致的失明已被當局認定為第三方供應商污染案件。」

巴基斯坦藥物監管局在聲明中表示，在相關案例中，癌思停被以「仿單外使用」，即超出其核定的適應症的方式，用來治療與糖尿病有關的眼部疾病。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120926