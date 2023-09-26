60歲資深歌手王傑旅居加拿大多年，在眾歌迷聲聲期盼下，終於將在10月3日推出實體專輯《無題》；據悉他甚少使用3C產品，此次發行專輯前置作業等細節，都是透過電子郵作與所屬華納音樂來回溝通，加上他不常回信，因此籌備時間拉得很長，至於歌迷最期盼的演唱會是否有舉辦可能？華納音樂表示之前傳他要在大陸開唱都是假新聞，且已和王傑溝通舉辦演唱會可能性，他沒有否決且表示「會再想想」，金嗓再現露曙光。

據了解，王傑的母親剛過世，他今年為家人忙碌身後事後，目前一心想過閒雲野鶴的生活；對於華納音樂10月3日將推出他的實體專輯《無題》，王傑開玩笑表示只要大家喜歡這張專輯，他就可以躲在棉被裡大笑好久了。其實這張專輯是2018年就上架的數位專輯，因為他先前《一場遊戲一場夢》結束篇賣破萬張，且在毫無宣傳下攻榜第一，因為這次華納有信心再發實體專輯《無題》。

王傑的實體專輯即將發行。（華納音樂提供）

此外，由資深攝影師潘重威集資的攝影展近日啟動，共集結17位巨星近100幅的攝影佳作，包括王傑過去的許多珍貴作品，在潘重威整理過去的傳統底片中，只有王傑有留下黑白印樣，因此有望在數十卷的底片中，再次看見1995年的王傑佇立在溫哥華街頭，讓全世界歌迷回味這位巨星昔日珍貴畫面，期盼各界集資推動潘重威的展出順利進行。