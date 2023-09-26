台北市一名正妹A女因為左手虎口筋膜發炎，前往一家國術館接受傳統民俗療法治療，姚姓推拿師幫牠敷藥及推拿時，卻直接將手伸入A女內衣裡，不僅上下搓揉右胸還觸碰乳頭。

A女感到十分不舒服，透過調整穿著的背心，讓胸部不被背心遮掩，想讓其他人看得到推拿師在做甚麼，藉此讓推拿師有所顧忌。但姚男色心大起，再次將手伸入內衣裡，這次更加大力搓揉胸部還摸乳頭，內衣肩帶上扣環還因而掉落。

姚男竟說：「啊，抱歉！把妳的內衣弄壞了。」之後再繼續從A女背心下擺伸手搓揉胃部，A女不滿遭到侵犯，直說「好了、好了」，姚男才停止猥褻行為，A女隨即整理好穿著，嚇得趕緊繳費後逃離。

A女發現胸部有傷勢，前往醫院驗傷，確認右胸有3公分瘀傷、右手臂2公分抓痕等傷勢，隨後報警提告，檢方依法起訴。

法官審理，姚男矢口否認犯行，辯稱：沒有把手指伸入A女胸罩內，也沒有用手搓揉胃部，整個療程大概只有1分鐘，我只有貼藥在她的虎口和擦藥膏在鎖骨及肩膀。當時診療室大門是開的，馬路上也人來人往，絕不可能發生Ａ女所稱的事情，她只是為了恐嚇勒索。

法官審酌，姚男從事經絡穴道推拿及按摩，案發時，A女因信任其專業而同意相關療程，姚男卻明知在觸碰隱私部位前，應先告知並取得同意，卻利用療程期間揉胸猥褻。讓A女於療程中感到不適及恐懼，嚴重欠缺對他人身體及性自主權之尊重。

法官認，姚男始終否認犯行，未能與A女和解並獲得諒解，甚至惡意抹黑A女是要恐嚇取財，姚男犯後態度難認良好，日前依犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。

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